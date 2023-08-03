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        Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:40
        Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı

        SİVAS (AA) - Sivas'ta yuvasından düşen yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark edenler itfaiyeye haber verdi.

        Ekipler, caddede yakaladıkları leylek yavrusunu bir süre itfaiye aracında taşıyarak yuvanın bulunduğu alana götürdü.

        İtfaiye aracının sepetine binen görevli, leyleği beton elektrik direği üzerinde iki yavrunun daha bulunduğu yuvaya koydu.

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