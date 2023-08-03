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        Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:29
        Sivasspor ile Kayserispor hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında yarın Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

        İki takım arasındaki karşılaşma, 4 Eylül Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak.

        Karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satılacak ve sadece VIP alt ve üst bloklar taraftara açılacak. Kombineler ise geçerli olmayacak.

        Bu arada Sivasspor bugün taraftara ve basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sivasspor yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik almıştı. Sivas’ta İstanbulspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum kampında ise Sabail ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Sumgayıt FK’yi 1-0, Ümraniyespor’u 2-0 ve son olarak da Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmişti.

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