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        TMO Zara'da alım acenteliği açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:43
        TMO Zara'da alım acenteliği açtı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçici alım acenteliği açıldı.

        2023 yılı hasat dönemi hububat alımları için ilçede acentelik açan TMO, Zara Ziraat Odasına ait tesislerde alımlara başladı.

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, 2004 yılından bugüne kadar TMO için alt yapılarını seferber ettiklerini söyledi.

        Şimşek tesisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da ilçemize gelerek geçici acenteliğini açan ofis için daha önce olduğu gibi tesislerimizi ve kantarımızı alımlar süresince kullanılmak üzere bilabedel tahsis ettik. Şu an arpa hasadı olduğundan üreticilerimiz ürünlerini acenteliğe getirmeye başladı. Çiftçilerimiz arpa, buğday, yulaf ve tritikale için TMO'ya ait web sitesinden randevu alabilecek. İki kez randevu alıp da ürününü getirmeyenlere sistem randevu hakkı vermeyecek. Çiftçilerimiz ürünlerini mutlaka damperli kamyon ve araçlarla getirmeleri gerekiyor."

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