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        Sivas'ta "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" fotoğraf sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:48
        Sivas'ta "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" fotoğraf sergisi açıldı

        SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sivas Belediyesi ile ildeki kurum ve kuruluşların katkısıyla düzenlenen "Aşıklar Bayramı" etkinliği kapsamında, "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Atatürk Kongre Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2023 yılının Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılı olduğunu söyledi.

        Bu yılın hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından Aşık Veysel'i Anma Yılı olarak ilan edildiğini anımsatan Şimşek, "Yıl içerisine yayılan birçok etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Büyük ozanımıza yakışır şekilde programlar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anma programlarından birinin de Aşıklar Bayramı olduğunu belirten Şimşek, "Aşıklar Bayramı'nın dördüncüsü olacak. Uzun bir aradan sonra tekrar düzenlenmesi büyük anlam ifade ediyor. Aşıklar Bayramı 3 gün devam edecek." diye konuştu.

        Şimşek'in konuşmasının ardından açılan 30 fotoğrafın yer aldığı sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

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