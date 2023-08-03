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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:36
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabına kulüp tesislerinde devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam saha çift kale taktik maçla sona erdi.

        EMS Yapı Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 18.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

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