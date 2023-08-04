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        Takside ve fırında unutulan çantalardaki paraları sahiplerine ulaştıran esnafa teşekkür belgesi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:03
        Takside ve fırında unutulan çantalardaki paraları sahiplerine ulaştıran esnafa teşekkür belgesi

        SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, takside ve fırında unutulan çantalardaki paraları sahiplerine ulaştıran iki esnafa teşekkür belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, taksici Nevzat Altunpara, aracında bir müşterinin unuttuğu bir miktar parayı sahibine ulaştırdı.

        Fırınında içerisinde evrak ve bir miktar para dolu çanta bulan işletmeci Burak Baltan da çantayı polislere teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, örnek davranışlarından dolayı Altunpara ve Baltan'ı makamında misafir etti.

        Esnafı tebrik eden Şimşek, "Yardımseverliği ve dayanışmayı arzuladığımız bu günlerde, duyarlı davranışınızla topluma örnek olduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dilerim." yazılı teşekkür belgelerini takdim etti.

        Altunpara ve Baltan'ı örnek davranışlarından dolayı kutlayan Şimşek "Ulvi davranışınız gerçekten herkese örnek olması gereken bir davranış. İnşallah bu davranışınız herkese örnek olur ve sayınız artar. Sizler gibi insanlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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