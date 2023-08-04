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        Sivas'ta kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:35
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        Sivas'ta kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda 28 elektronik sigara, 84 elektronik sigara likiti ve 952 yapıştırma likiti ele geçirildi.

        Olaya ilgili gözaltına alınan bir şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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