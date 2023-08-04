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        Futbol: Hazırlık maçı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:33
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, hazırlık maçında Mondihome Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

        Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Bekir Doğan yönetirken, yardımcılıklarını ise Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı.

        Sivasspor'un ilk 11'de Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Hakan Arslan, Samuel Saiz, Emrah Başsan, Ahmed Musa, Clinton N'jie yer verdi.

        Mondihome Kayserispor ise Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Baran Gezek, Uzodimma, Kemen, Cardoso, Karimi ve Thiam 11 ile sahaya çıktı.

        Sivasspor'un gollerini 27. dakikada Yunus Emre Konak, 73. dakikada Clinton N'jie atarken, Kayserispor'un gollerini ise 25. dakikada Thiam ve 76. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti.

        Sivas temsilcisi yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında İstanbulspor'u 3-0 yenmiş, Sabail ile 1-1 berabere kalmış, Sumgayıt FK’yı 1-0, Ümraniyespor’u 2-0 ve Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmişti.

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