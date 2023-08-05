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        Sivas'ta cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 23:52
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        Sivas'ta cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Gurbetçi bir aileye ait, O.T. idaresindeki BR 627 JG plakalı cip, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe kavşağında S.Y. yönetimindeki 58 ACC 199 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada O.T. ile beraberinde bulunan H.N.T, H.M.T. ve M.A. yaralandı.

        Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen O.T. yaşamını yitirdi.

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