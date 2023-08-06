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        Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:31
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        Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        SİVAS (AA) - Geleneksel Türk Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta tamamlandı.

        Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın son gününde final atışları yapıldı.

        Okçuların geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdiği yarışlarda, kadınlarda Dilara Ecem Deniz, erkeklerde Mesut Karagöz ve takımlarda ise Gazanfer Gençlik ve Spor Kulübü ile Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu.

        Ödül töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize şekilde gençlerin spor yapmasını sağlıyor, disiplinli bir şekilde kendilerini yetiştirmeleri için sporla buluşturuyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte yine bu tip organizasyonları düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sivas'ta bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz ise "Federasyon olarak genç kardeşlerimizle birlikte geleceğimizi yaşatmak ve bu sporu icra etmek için buradayız. Katılan bütün herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk okçuluğunun yakalayacağı ivmeyi daha da artırarak gideceğinin sözünü veriyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler bireysel atışlar ile takımlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

        Düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve sporcular ile aileleri katıldı.

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