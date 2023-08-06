Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ta bir veteriner hekim tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kedi güzellik yarışmasında, "Müstesna" isimli kedi birinci seçildi.

        Sivas'ta geçen yıl kliniğine gelen kedilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan yarışma başlatan veteriner hekim İbrahim Özmen tarafından kentteki bir otelin konferans salonunda yapılan final yarışmasında kediler, hem fiziksel yapıları hem de sahipleriyle olan bağlarına göre değerlendirildi.

        Yarışmada, birinciliği 9 kedi arasından Melike Dur'un "Müstesna" isimli kedisi kazandı.

        Yarışmanın Jüri üyeliklerini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme, Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Erdem Şenel, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi araştırma görevlisi Sefer Türk ile Veteriner Hekim Murat Kebüde yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Okçuluk Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı
        Sivas'ta cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda eleme atışları tamamlandı
        Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda eleme atışları tamamlandı
        Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor
        Otomobilde bulunan cesetlerin sırrı araştırılıyor
        Sivas'ta yiyecek arayan tilki yavrusu yerleşim yerinde görüntülendi
        Sivas'ta yiyecek arayan tilki yavrusu yerleşim yerinde görüntülendi