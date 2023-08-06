Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, mobilizasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Sınırlı alan oyunu ile devam eden antrenman, üç grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.