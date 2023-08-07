Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.İ. (66) idaresindeki 58 ADU 553 plakalı kamyon, Şarkışla-Pınarbaşı Cemal Beldesi kavşağında, U.C.Y. (25) idaresindeki 41 AJE 013 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan H.S. (52) ve A.T. (25) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Bu arada çarpışmanın etkisiyle kavşaktaki kaldırım taşları yola savruldu, karşı yönden gelen A.Ö'nün kullandığı 07 ACR 167 plakalı hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta sıcak havada aç ve susuz kalan 2 leyleğin yardımına ekipler koştu
        Sivas'ta sıcak havada aç ve susuz kalan 2 leyleğin yardımına ekipler koştu
        Sivas'taki oda başkanları forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu
        Sivas'taki oda başkanları forma satın alarak Sivasspor'a destek oldu
        Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Akar, görevine başladı
        Şarkışla İlçe Jandarma Komutanı Akar, görevine başladı
        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü