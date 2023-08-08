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        Sivas'ta kütüklerin arasına sıkışan iki köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:03
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        Sivas'ta kütüklerin arasına sıkışan iki köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta korkuluk olarak kullanılan kütüklerin arasına sıkışan iki köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanında bulunan çocuk parkında korkuluk olarak kullanılan kütüklerin arasına iki yavru köpeğin ayakları sıkıştı.

        Piknik yapmak için alana giden vatandaşlar, köpekleri görerek Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekipler, hidrolik ayırıcı ile kütüklerin arasını açarak köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumları iyi olan köpekler, yaşam alanlarına bırakıldı.

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