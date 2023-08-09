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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:02
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        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sürat çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarla sona erdi.

        Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve bazı yöneticiler de takip etti.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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