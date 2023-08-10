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        MHP Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak, yeniden başkanlığa seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:57
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        MHP Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak, yeniden başkanlığa seçildi
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        SİVAS (AA) - MHP Ulaş İlçe Teşkilatı 11. olağan kongresini gerçekleştirdi.

        Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen seçimli kongrede, mevcut başkan Burhanettin Durak üyelerin tamamının oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

        MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, kongrede yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın çalışmalarını anlattı.

        Kongreye katılanlara teşekkür eden Durak da "Birlik ve beraberliğimizin devamı için gece gündüz çalışacağız." dedi.

        Kongreye, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ve partililer katıldı.

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