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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:31
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        SİVAS (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi, Sivas'ta toprağa verildi.

        Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na götürüldü.

        Şehidin cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

        Törende, tabuta sarılan şehidin yakınları gözyaşı döktü.

        Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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