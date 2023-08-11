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        Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:53
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        Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladı
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldı. Aaron, kulüp tesislerimizde Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

        Kırmızı-beyazlı ekipte 2019-2020 sezonundan itibaren forma giyen Gabonlu savunma oyuncusu Appindangoye'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti.

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