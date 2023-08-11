SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Poungouras'ın, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Achilleas Poungouras, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.