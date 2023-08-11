Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik oyun ile sona erdi.

Yeni transfer Achilleas Poungouras ve sözleşme yenileyen Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile asbaşkan İsmail Yıldız da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.