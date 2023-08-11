Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik oyun ile sona erdi.

        Yeni transfer Achilleas Poungouras ve sözleşme yenileyen Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

        Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile asbaşkan İsmail Yıldız da takip etti.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"

        Benzer Haberler

        Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras sağlık kontrolünden geçti
        Sivasspor'un yeni transferi Achilleas Poungouras sağlık kontrolünden geçti
        Appindangoye 1 yıl daha Sivasspor'da
        Appindangoye 1 yıl daha Sivasspor'da
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi (2)
        Şehit uzman çavuşun cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi (2)
        Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladı
        Sivasspor, Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        EMS Yapı Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı transfer etti
        EMS Yapı Sivasspor, Yunan stoper Achilleas Poungouras'ı transfer etti