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        Sivasspor'un yeni file bekçisi Erhan Erentürk, takımda kalıcı olmak istiyor:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:03
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        Sivasspor'un yeni file bekçisi Erhan Erentürk, takımda kalıcı olmak istiyor:
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        SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi kaleci Erhan Erentürk, kırmızı-beyazlı ekipte kalıcı olmak istediğini söyledi.

        Profesyonel kariyerinde Karşıyaka, Altınordu, Bursaspor ve Konyaspor formaları giyen 28 yaşındaki deneyimli kaleci Erhan Erentürk, 2023-2024 sezonunda Sivasspor için ter dökecek.

        Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Erhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un adını Avrupa'ya duyurmuş büyük bir kulüp olduğunu ve kırmızı-beyazlı ekibe geldiği için çok sevindiğini belirtti.

        Sivasspor'un kendisini istediği için çok mutlu olduğunu ve bu yıl güzel işler yapmak istediğini dile getiren Erhan, "Burada kalıcı olmak ve takıma katkı vermek istiyorum." dedi.

        Erhan, teknik direktör Servet Çetin'in Sivasspor'da başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Güzel ve heyecanlı bir ekip, çalışmayı da çok seviyorlar. Bu yıl tempolu ve coşkulu bir takım yaratacaklar. Takımın temposu da çok iyi, sabah akşam havaların sıcak olmasına rağmen çok da iyi çalışıyoruz. Lige de çok iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Heyecanlı ve dinamik bir takım olduk"

        Takıma kısa sürede uyum sağladığını anlatan Erhan, "Hepsi bildiğimiz arkadaşlar, abilerimiz de var. Çok sıcak kanlı insanlar, gelir gelmez her gelen oyuncuyu aralarına alıyorlar. Bu yüzden de çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

        Deneyimli file bekçisi Erhan Erentürk, takım olarak çok iyi ve güçlü bir takım olduklarının altını çizerek, "Heyecanlı ve dinamik bir takım olduk. Daha da dinamik bir takım olacağız. Ligin ilk haftasındaki Samsunspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Kazanabileceğimizi de düşünüyorum. Bu nedenle bütün taraftarlarımızı stada bekliyorum." şeklinde konuştu.

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