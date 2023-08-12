Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı
SİVAS (AA) - Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) ve Sivas Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği, Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde start aldı.
Şampiyonaya 50 ilden 442 güreşçi katıldı. Güreşçiler sıcak havaya rağmen başarı elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.