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        Büyükler Karakucak Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 18:54
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        Büyükler Karakucak Güreş Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sona erdi
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        SİVAS (AA) - Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sona erdi.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) ile Sivas Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyon, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

        Şampiyonada 50 ilden 442 güreşçi, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

        Finalde rakibi Ali Bönceoğlu'nu yenen İlyas Yıldırım, Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak altın kemerin sahibi oldu. İlyas Yıldırım'ın altın kemerini ve madalyasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile TGGF Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

        Şampiyonada dereceye giren diğer 34 sporcunun madalyaları ise protokol üyeleri tarafından verildi.

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