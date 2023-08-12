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        BBP Genel Başkanı Destici, Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin baba ocağını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 20:27
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        BBP Genel Başkanı Destici, Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin baba ocağını ziyaret etti
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        SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin babaevini ziyaret etti.

        Destici, Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarındaki evini ziyaretinde baba Kenan, kardeşleri Serkan ve Yasin Lale ile yakınlarına taziyelerini iletti.

        Destici, Kenan Lale'ye cesur bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ederek, "En çok ailesi olarak siz üzüldünüz. Ama hepimizin de yüreği ve canı yandı. Çünkü onlar bu vatanın evlatları." dedi.

        Şehitlerin vatanı, bayrağı ve ezanı için mücadele ettiklerini belirten Destici, "Ülkemizin terörle olan mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor. Türkiye sınırları içinde barınamadıkları için sınır dışındalar. Irak'ta, Suriye'de bizim kahraman ordumuz da bulundukları yerde onları imha edebilmek için takip ediyorlar. Ama maalesef hain ve kahpe bir saldırıyla şehit oldular. Allah mekanlarını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

        Destici, devletin ve Türk ordusunun gereğini yaptığını aktararak, "Şehidimiz Özkan Lale'nin ve diğer şehitlerin de intikamları alınıyor." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, aileye sabır diledi.

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