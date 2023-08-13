Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor-Samsunspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Samsunspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Takımımı tebrik ediyorum. Sıcak havada iyi mücadele ettiler. Mücadele bizim lehimize devam etti. Çok iyi de futbol oynadık." dedi.

        İyi mücadele ederek golü bulduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

        "Golü bulduktan sonra doğal olarak biraz geriye yaslandık. Ama çok doğru durduk. Rakibe pozisyon vermedik. 1-0 öndeyken yakalamış olduğumuz bazı kontratak pozisyonlarında özellikle Samu Saiz son paslara biraz dikkat edip takım arkadaşlarına topu geçirebilseydi 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Ama dediğim gibi bunları değerlendiremedik. Ben oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. İnşallah çok daha iyi olacağız. Gerçekten iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ilerleyen maçlarda alacağız."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        3 gol 1 kırmızı 1 kaçan penaltı VAR!
        3 gol 1 kırmızı 1 kaçan penaltı VAR!
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması

        Benzer Haberler

        Sivasspor-Samsunspor maçının ardından
        Sivasspor-Samsunspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Sivas'ta 3 kişiyi silahla yaralayan kişi intihar etti
        Sivas'ta 3 kişiyi silahla yaralayan kişi intihar etti
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı