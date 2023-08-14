Ulaş'ta anız yangınında 150 dönüm alan zarar gördü, saman balyaları yandı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan anız yangınında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü, saman balyaları yandı.
İlçeye bağlı Karatepe mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine jandarma ve belediye itfaiyesi olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü ve çok sayıda saman balyası yandı.