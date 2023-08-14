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        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:19
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        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın mısır tarlasına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        F.Ç. yönetimindeki 58 AEF 965 plakalı hafif ticari araç, Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan S.Ç'yi Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yaralanan sürücü ile S.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

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