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        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:48
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        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Roman Kvet'in sağlık kontrolleri Medicana Sivas Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

        İlk olarak kan tetkikleri yapılan 25 yaşındaki Çek futbolcu, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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