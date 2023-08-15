Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi.

        G.Ö. (85) idaresindeki 06 EM 249 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel Beldesi yakınlarında yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yara almayan sürücü, hayvan sahibi tarafından darbedildi.

        Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan G.Ö, tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira
        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira
        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti
        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti
        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Cumhuriyet Üniversitesinde hasattan elde edilen gelir öğrencilere burs oluy...
        Cumhuriyet Üniversitesinde hasattan elde edilen gelir öğrencilere burs oluy...
        Ulaş'ta anız yangınında 150 dönüm alan zarar gördü, saman balyaları yandı
        Ulaş'ta anız yangınında 150 dönüm alan zarar gördü, saman balyaları yandı
        Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı
        Sivasspor, Roman Kvet'i 1 yıllığına kiraladı