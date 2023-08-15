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        Şarkışla'da E-Sınav Merkezi'nde ilk sınav yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesi Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki E-Sınav Merkezi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:02
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        Şarkışla'da E-Sınav Merkezi'nde ilk sınav yapıldı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesi Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki E-Sınav Merkezi'nde Motorlu Taşıtlar Sınavı gerçekleştirildi.

        E-Sınav Merkezi'ni inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt ve Şube Müdürü Mumin Yılmaz, sınava girenlere başarılar diledi.

        Merkezde ayrıca Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin çıraklık, kalfalık ve ustalık sınavlarının "online" olarak yapılması da planlanıyor.

        Ehliyet sınavı başta olmak üzere birçok sınavın Şarkışla'da yapılmasını sağlayacak e-sınav merkezinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yurt, merkezde ilk sınavın yapıldığını dile getirerek, "Ehliyet sınavı için Sivas'a gitmek zorunda kalıyorduk. İlçemizde böyle bir merkezin açılmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

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