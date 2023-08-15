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        Sivasspor'da futbolculara bir gün izin verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:11
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        Sivasspor'da futbolculara bir gün izin verildi
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da futbolculara 1 gün izin verildi.

        Ligde pazar günü sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Servet Çetin futbolculara 1 gün izin verdi.

        Ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda futbolcular, yarın kulüp tesislerinde toplanarak, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

        Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda oynanacak.

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