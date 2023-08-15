Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen operasyonda kaçak elektronik sigara ve dijital saat ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 174 elektronik sigara, 198 elektronik sigara likiti ve 35 adet dijital saat ele geçirildi.

        Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da futbolculara bir gün izin verildi
        Sivasspor'da futbolculara bir gün izin verildi
        Şarkışla'da E-Sınav Merkezi'nde ilk sınav yapıldı
        Şarkışla'da E-Sınav Merkezi'nde ilk sınav yapıldı
        Sivas'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi
        Sivas'ta büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü darbedildi
        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira
        Sivas'ta yanan tarlalarda zarar 10 milyon lira
        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti
        Sivasspor'un yeni transferi Roman Kvet, sağlık kontrolünden geçti
        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı