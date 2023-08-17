Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

        Yeni transfer Roman Kvet de çalışmalarda yer aldı.

        Sivassspor yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu hizmete açıldı
        Sivas'ta stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu hizmete açıldı
        Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Cipin çarptığı yaya öldü
        Cipin çarptığı yaya öldü
        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Şarkışla'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'den gençlere karakucak tavsiye...
        Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'den gençlere karakucak tavsiye...
        Sivas'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivas'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti