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        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Gaziantep FK maçını değerlendirdi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:13
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        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Gaziantep FK maçını değerlendirdi:
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK'nin iyi bir takım olduğunu, sabırsızlıkla maç gününü beklediklerin belirtti.

        Çetin, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Yılport Samsunspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maça değinen Çetin, "Maçı sonradan tekrar izledik ve analizini yaptık. Maçı koparacak pozisyonları fazlasıyla bulmuşuz. Final paslarını çok doğru verememişiz. Onları vermiş olsaydık, maçı çok önceden koparabilirdik. Samsunspor'un da 1-2 pozisyonu var ama bu da gayet normal. Onlar da iyi bir takım. Golden sonra birkaç net pozisyon fırsatı bulduk, lige 3 puanla başlayabilirdik ama böyle şeyler olabiliyor. Bundan sonra ki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Çetin, 7 senedir yardımcı antrenörlük yaptığını, ilk karşılaşmada çok stres ve heyecan yapmayarak gayet rahat ve kendisine hakim olduğunu kaydetti.

        Gaziantep FK maçının güzel geçeceğine inandığını aktaran Çetin, "Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye çok pozisyon vermediler. Çok doğru durdular. İyi bir takım. Hiçbir maç kolay değil. Sahada görevini yapmaz, sorumluluk almazsanız sıkıntı yaşarsanız. Güzel bir maç olacak. Biz de sabırsızlıkla maç gününü bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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