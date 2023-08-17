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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 20:42
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyunla başladı. Ardından 1'e 1 savunma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor, 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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