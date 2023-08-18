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        Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:00
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        Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Acıpınar köyünde yaşayan Ahmet K. (29) ile kuzeni Ali K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K, ruhsatsız av tüfeğiyle kuzeni Ali K'ye ateş etti.

        Yaralanan Ali K. kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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