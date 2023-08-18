CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı Sivas´ta girişimcilere tanıtıldı 

SİVAS (AA) - CK Enerji, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, "Dinamik Hızlandırma Programı"nı İstanbul ve Ankara'dan sonra Sivas'ta girişimcilere tanıttı.

CK Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen program, "elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri" konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

23 Ağustos'ta başvuru sürecinin dolmasının ardından projelerin nihai değerlendirmesi ise Ocak 2024'te yapılacak. Program sonunda ilk 10 projeye toplam 1 milyon lira destek sağlanacak.

Sivas Cumhuriyet Teknokent'te gerçekleştirilen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı'nın tanıtım toplantısının açılışında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün büyük bir değişim yaşadığı günümüzde, bizler bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyoruz. Biliyoruz ki şirketlerimiz Avrupa'da lider bir dağıtım şirketi haline getirecek rekabet seviyesine ulaşmamız, sizin gibi girişimcilerin katkılarıyla mümkün olacak. Bu nedenle, sektörde teknoloji ve yenilik odaklı projeler geliştirmeniz için sizlere büyük fırsatlar sunulmakta. İnovasyonu teşvik eden destekler, işbirlikleri ve finansal kaynaklar son derece önemli. Bu konuda bizler de elimizi taşın altına koyuyoruz ve 'CK Dinamik' adıyla girişimcilere yönelik bu programı başlatıyoruz. Bu programla, enerji sektörüne yeni çözümler sunmayı, inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyoruz."

BEDAŞ Ar-Ge Müdürü Seyit Cem Yılmaz da Dinamik Hızlandırma Programı hakkında bilgi verdi.