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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 11:57
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.

        Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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