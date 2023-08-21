Sivas Cumhuriyet Üniversitesine 12 bin 378 öğrenci yerleşmeye hak kazandı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 12 bin 378 öğrencinin üniversitelerine yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, yarım asırlık tecrübe ve birikime sahip olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin verdiği emeklerin karşılığını almaya devam ettiğini belirtti.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ön lisans programlarında yüzde 100'e, lisans programlarında ise yüzde 99,8 doluluk oranına ulaşıldığını aktaran Yıldız, "2023 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize 12 bin 378 öğrenci yerleşmeye hak kazanmıştır. Bu rakamlara, özel yetenekle alım yapacak birimlerimiz ve lisansüstü enstitülerimize yerleşecek öğrenci sayıları dahil değildir." ifadelerini kullandı.

Bu rakamın daha da artacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Birçok üniversitenin toplam öğrenci sayısından daha fazla öğrencinin üniversitemizin 1. sınıfına yerleşmesi bizleri memnun etmiştir. Bu durumun aynı zamanda şehrimize de pozitif katkı sağlayacağı aşikardır. Hedefimiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin tercih edilebilirliğini, marka değerini ve eğitim kalitesini daha da artırarak ilerlemektir. Uzun yıllar sonra bu kadar yüksek sayıda öğrencinin üniversitemizi tercih etmesinde emeği olan akademik ve idari personelimize teşekkür ederim. Ailemize yeni katılan öğrencilerimize de eğitim hayatları boyunca başarılar dilerim."