Sivas'ta depremde gönüllü hizmet veren kuaförlere teşekkür belgesi verildi

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde gönüllü olarak depremzede vatandaşlara hizmet veren berber ve kuaförlere teşekkür belgesi verdi.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, deprem sonrasında valilik ve belediye başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının, gönüllülerin ve Sivaslıların yardım için seferber olduğunu belirtti.

Aylarca deprem bölgesinde kalarak depremzedelerin yanında yer aldıklarını aktaran Bilgin, esnaf teşkilatının yardımlarının ve depremzede vatandaşların kişisel ihtiyaçlarını gideren berber ve kuaförlerin desteğinin de çok anlamlı olduğunu vurguladı.

SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise asrın felaketi olarak adlandırılan depremde devlet-millet dayanışmasının en iyi örneklerinden birisinin sergilendiğini ifade etti.

Bu süreçte Sivaslı berberler ve kuaförlerin gerek deprem bölgelerinden Malatya'nın Doğanşehir ilçesine giderek, gerekse Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumunda kalan depremzedelerin kişisel bakımlarını üstlendiklerini anımsatan Demirgil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ömer Şeker de katkısı olan meslektaşlarını kutladı.

Konuşmaların ardından berber ve kuaförlere teşekkür belgeleri takdim edildi.