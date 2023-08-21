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        Sivas'ta TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:59
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        Sivas'ta TKDK'dan 13. başvuru için bilgilendirme çağırısı
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        SİVAS (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Sivas İl Koordinatörlüğü, vatandaşları IPARD 2 Programı kapsamında 13. başvuru çağrı ilanıyla ilgili bilgi almaya davet etti.

        TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TKDK 13. başvuru çağrı ilanının proje kabullerinin hayvancılık sektöründe 4 Eylül'de başlayıp 28 Eylül'e kadar, et, süt, meyve ve sebze işleme sektöründe 18 Eylül'de başlayıp 12 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşlar başvuruyla ilgili bilgi almaya davet edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Bu çağrı ilanında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar desteklenecektir. Bu kapsamda, makine, ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin proje başvuruları kabul edilecektir. 101 tedbiri için 8 milyon avro, 103 tedbiri içinse 12 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir. Projeler için yüzde 50 ve 80 aralığında hibe desteği sağlanacaktır. Başvurulur öncelikle online olarak yapılacak ve evraklar TKDK Sivas il Koordinatörlüğüne teslim edilecektir."

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