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        Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:23
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        Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadını "adınız terör örgütüne karıştı" bahanesiyle kandırarak 500 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

        İl merkezinde yaşayan 54 yaşındaki H.E'yi telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlılar, "Adınız terör örgütleri listesine karışmış, bir operasyon yapacağız, bize yardımcı olmanız gerekiyor, evinize komiser bir arkadaş gelecek, size vatan parolasını söyleyecek, evinizde bulunan ziynetleri ona verin." dedi.

        Evinde bulunan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere veren kadın, dolandırıldığını anlayınca polise müracaatta bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili Sivas, Gaziantep ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda zanlılar C.C.D. ve C.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 2 tabanca, 12 fişek, 18 bin lira, 7 cep telefonu, 10 telefon kartı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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