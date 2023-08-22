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        Sivasspor'un yeni transferi Rey Manaj sağlık kontrolünden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Rey Manaj, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:09
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        Sivasspor'un yeni transferi Rey Manaj sağlık kontrolünden geçti
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Rey Manaj, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu Rey Manaj'ın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi. İlk olarak kan tetkikleri yapılan 26 yaşındaki Arnavut futbolcu, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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