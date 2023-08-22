Sivas'ta iki kardeş aynı anda hafızlık sevinci yaşadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Hasan ve Sevgi Yeniyapan kardeşler aynı anda hafız olarak ailelerine çifte mutluluk yaşattı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hafız Mehmet Altuntaş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Abdulvehhabi Gazi Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Hasan Yeniyapan ile Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1. sınıf öğrencisi Sevgi Yeniyapan "Okul-Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında aynı anda başladıkları hafızlık eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2023 Yılı Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak belge almaya hak kazanan hafız kardeşler için Sivas İl Müftülüğünce belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Hafız Mehmet Altuntaş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu'ndaki törende konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Bir anne baba için en güzel duygulardan biri çocuğunun hafız olmasıdır. Hasan ve Sevgi, ailesine çifte mutluluk yaşattı. Bizleri de bu güzel mutluluğa ortak etti." ifadelerini kullandı.

- "Ben bir istedim Mevla'm iki hafız verdi"

Sivas Müftülüğüne teşekkür eden baba Yusuf Yeniyapan ise "Nerede bir çocuğun hafız olduğunu duysam duygulanır gözümden yaşlar akardı. Yüce Rabbime kendi çocuklarımdan bir tanesinin hafız olması için çokça dua ederdim. Ben bir istedim hamdolsun Mevla'm iki hafız verdi." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Müftü Altunkaya, hafız kardeşlere belgelerini takdim etti.