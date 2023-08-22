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        Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:12
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        Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor da teknik direktör Servet Çetin, ligin 3. haftasında sahalarında Bitexen Antalyaspor ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

        Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Ligin 3. haftasında Bitexen Antalyaspor ile iç sahada zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Çetin, "Antalya takımı çok iyi organize olan, daha düzenli bir takım, çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden iyi çalışacağız, inşallah bir eksiğimiz olmaz. Kolay bir maç olmayacak." dedi.

        Transfer çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

        "Eksik bölgelerimiz var, gönül isterdi ki Rey Manaj transferini daha önce bitirebilseydik. Ama maalesef transfer dönemi biraz uzun ve sancılı oluyor, hemen bitiremiyorsunuz. Antrenman eksikliği var ve takımıyla da çok fazla çalışamamış, kısa sürede toparlamamız gerekiyor. Gönül isterdi ki sezon başı aramıza katılsaydı. Aramızda olduğu için mutluyuz ama hazır olmadığından dolayı biraz sıkıntı yaşayacağız. İnşallah hem onun, hem de takım için hayırlı olur. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Özellikle kenar oyuncusu istiyoruz, başka düşüncemiz de var ve yönetimimizle konuşuyoruz. Şu anda kenar oyuncusu arayışımız var, belki bir forvet daha olabilir. Yönetimimizde çalışıyor, onlarda biz de oyuncu arıyoruz. İnşallah bize uygun oyuncuları da takımımıza katarsak biraz daha güçleneceğiz."

        - Antrenman

        Sivasspor, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman ısınma hareketlerinin ardından, dar alanda oyunla devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Antrenmana Sivasspor'un yeni transferi Rey Manaj da katıldı.

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