Sivas'ta yıkılan duvarın altında kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
SİVAS (AA) - Sivas'ta hurda toplamak için girdiği atıl vaziyetteki dükkanın yıkılan duvarının altında kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Demircilerardı Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan bir dükkandan hurda toplayan A.O'nun (26) üzerine beton duvar devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı duvarın altında sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan A.O'ya ilk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı.
A.O, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.