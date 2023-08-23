Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip idmanı, sınırlı alan oyun, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.