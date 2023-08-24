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        Sivas'ta hasadına başlanan tritikalede yüksek rekolte bekleniyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde hasadına başlanan tritikaleden yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:07
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        Sivas'ta hasadına başlanan tritikalede yüksek rekolte bekleniyor
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde hasadına başlanan tritikaleden yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte beklendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Sivas'ın Ulaş ilçesindeki işletmesinde tritikale hasadı başladı.

        Vali Yılmaz Şimşek, önemli bir yem bitkisi olan ve besicilik yapan çiftçilerin tohumluk tritikale ihtiyacını karşılayan hasada katıldı.

        Biçerdövere binerek hasat yapan Şimşek, Ulaş TİGEM'in rekor seviyede üretim yaptığını belirtti.

        Ulaş TİGEM'in ülkenin en büyük tarım işletmelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Tritikale önemli bir yem bitkisi ve protein oranı çok yüksek. Özellikle besicilik yapan çiftçilerimiz için önemli ve değerli bir ürün. Yağışların da iyi gitmesi ile bu yıl Ulaş TİGEM'de inşallah tritikale üretimi noktasında tarihi bir rekor bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 bin dekarlık alanda ekim yapılmıştı ve yaklaşık 3 bin tonluk üretim söz konusuydu. Bu yıl aynı alandan beklenen miktar ise yaklaşık 7 bin 500 ton." ifadelerini kullandı.

        Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Şimşek, hasadın hayırlı olmasını diledi.

        Hasat programına Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da katıldı.

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