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        Sivas'ta elektrikli skuter kullanan genç midibüsün çarpması sonucu öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:20
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        Sivas'ta elektrikli skuter kullanan genç midibüsün çarpması sonucu öldü
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta elektrikli skuter kullanan genç, midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Y.B. yönetimindeki 58 ADE 312 plakalı midibüs, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi Kavşağı'nda elektrikli skuter kullanan A.A'ya (17) çarptı.

        Ağır yaralanan A.A, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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