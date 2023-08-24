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        Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a destek ziyareti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:00 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:09
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        Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a destek ziyareti
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        SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'u ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Şimşek, ziyaretinde kırmızı-beyazlı ekibe yeni sezonda başarı diledi.

        Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şimşek, olağan genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Otyakmaz’ı tebrik ederek, yeni yönetim döneminde başarı dileklerini iletti.

        Şimşek, daha sonra kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti.

        Futbolcular ve teknik heyete yeni sezonda başarı dileyen Şimşek, ligde 2 haftada alınan 4 puandan dolayı Sivasspor'u tebrik etti.

        Sivasspor'un şehrin ortak değeri olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Şehir olarak başarılarınızda gurur duyuyoruz ve başarılarınızla kenetleniyoruz. Sezona güzel başladık. Cumartesi günü oynanacak Bitexen Antalyaspor maçında başarılar diliyorum. İnşallah her şey güzel olacak, sizlerle gurur duyduğumuz bir sezon olacak. Antalyaspor maçında da taraftarlarımızı tribüne davet ediyorum."

        Şimşek ziyarette futbolculara baklava ikram etti.

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